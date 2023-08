En las redes aseguran que un doble de Luis Miguel es quien está sobre el escenario

Pero, además de la buena recepción del público porque brindó un show inolvidable, desde las redes sociales como “X” (ex “Twitter”) y TikTok comenzó a circular la teoría de que la persona que se presentó en el concierto no es el verdadero Rey Sol, sino un doble . Esta alocada versión se debe al gran cambio físico que mostró el cantante de “Dame”, debido a la dieta que lo llevó a perder más de 20 kilos. En las redes argumentan que su rostro tiene facciones distintas y un llamativo bronceado.

“Estoy en condiciones de afirmar que este es un Luis Miguel impostor. No por su apariencia física, sino porque en ningún momento del video maltrata al sonidista”, “¿a quién trajeron? Ese no es Luis Miguel”, “Este no es Luis Miguel se murió y lo reemplazaron como a Paul McCartney”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red social de Elon Musk.