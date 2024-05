Emilia Mernes ya tiene nueva fecha confirmada en Mendoza.

OXADAJOTDREPBEZORFW2LAUU7Y.avif Emilia Mernes confirmó su nueva fecha en Mendoza.

El regreso de Emilia Mernes

“Perdón por haber postergado esta fecha, la verdad es que estuve con una gastritis muy fuerte. Ya lo estuve contando en las redes. Tuve una culpa gigante de tener que suspender. No saben todo lo que me costó tener que decidirlo, pero realmente como estaba no podía hacerlo. Quería brindarles el show que ustedes se merecen”, exclamó Emilia Mernes ante una multitud que la fue a ver al Movistar Arena.

Tanto ella como su pareja, el cantante Duki, salieron a desmentir los rumores que sonaron fuerte en las últimas semanas. Los mismos hablaban sobre un supuesto embarazo.