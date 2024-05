Emilia Mernes se emocionó en el regreso al escenario y esto les dijo a sus fans

Emilia detuvo el show para pedirles disculpas a sus fans por haber pospuesto su show por la fuerte gastroenteritis aguda que padeció y aprovechó para agradecerles por toda la paciencia y el amor que le brindaron últimamente. También le dedicó unas palabras a su compañero incondicional Duki por cuidarla en todo momento y reconfirmó que no está embarazada.

“Perdón por haber postergado esta fecha, la verdad es que estuve con una gastritis muy fuerte. Ya lo estuve contando en las redes. Tuve una culpa gigante de tener que suspender. No saben todo lo que me costó tener que decidirlo, pero realmente como estaba no podía hacerlo. Quería brindarles el show que ustedes se merecen”, remarcó la artista.