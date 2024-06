Emilia Mernes y Duki: desmienten rumores de casamiento

En los últimos días, existieron fuertes rumores de que Emilia Mernes y Duki se casarían el próximo mes de agosto. La periodista Fernanda Iglesias así lo había asegurado en LAM, programa que se emite por América. Recientemente, se confirmó que la boda de ambos artistas no ocurrirá.

Durante la emisión del programa El Ejército de la Mañana (Bondi Live), el periodista Pepe Ochoa habló sobre el tema: “Me llamo una persona ayer y me pidió que por favor cuente esta información que tiene que ver con el casamiento de Duki y Emilia”.

Posteriormente, agregó: “Duki y Emilia no se casan. Esta persona me pidió que por favor aclare esto y obviamente no quiero ir en contra de la información de Fernanda Iglesias”. Sumado a esto, mencionó que la pareja se vio afectada por los rumores y que actualmente los están buscando para que hablen sobre un posible matrimonio.