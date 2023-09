El último adiós a Silvina Luna: cuándo, cómo y dónde será el velorio

Durante casi tres meses, estuvo internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano, luchando contra las terribles consecuencias de la cirugía estética que alteró su vida para siempre. Horas antes de ser hospitalizada, Silvina Luna compartió su padecimiento en una entrevista con Nelson Castro en Radio Mitre. Describió los dolores insoportables que padecía, la lucha contra una microbacteria que le impedía ingresar al INCUCAI y, en medio de la angustia, reveló sus sueños postergados: viajar y encontrar el amor para cumplir su anhelo de ser madre.

La actriz también expresó su indignación hacia el doctor Aníbal Lotocki, quien llevó a cabo la intervención quirúrgica que cambió su vida de forma drástica en 2011. Silvina Luna afirmó que Lotocki no le advirtió sobre las posibles consecuencias y que gastó una fortuna en medicamentos para aliviar su dolor. “No es fácil esto, me encuentro en un momento complicado. Él no me advirtió de ninguna consecuencia. Me acuerdo patente cuando le pregunté si tenía una contraindicación y él me dijo que no. No me habló de granulomas ni nada que me pudiera llegar a complicar”, cerró con la voz entrecortada por la angustia.

La partida de Silvina Luna ha dejado una profunda huella en la industria del entretenimiento argentino y en el corazón de quienes la conocieron. Su despedida en el Panteón de Actores será un momento de recuerdo y homenaje a una vida truncada prematuramente./TN.