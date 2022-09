El sorpresivo cruce entre Estefi Berardi y Virginia Gallardo.

“Rodri y Mau. Salí de ahí, Maravilla“, intervino Gallardo citando el inolvidable relato de Walter Nelson en la recordada pelea de box de Sergio Martínez para alegar que a su juicio su colega estaba pisando un terreno pantanoso. “Yo prefiero ir informal, tengo más éxito cuando soy informal porque doy más cercana”, se justificó Berardi. Pero no fue suficiente y Virginia echó mano a su ironía haciendo referencia a su marido, Martín Rojas: “Mirá, si le escribís ‘¿Mar, está todo bien con Vir?’ y te agarro de los pelos, Estefi”, advirtió la ex de Ricardo Fort, sin perder la sonrisa pero dejando en claro su postura.

A la noche en LAM, Ángel de Brito le preguntó a Estefanía cómo se había sentido durante su visita a Intrusos. “Me preguntó de todo Flor. Fue muy divertido, todos me trataron muy bien”, relató la joven. “¿Todos?”, repreguntó el conductor con algo de malicia. “Me sorprendió Virginia Gallardo”, admitió la panelista y volvió a poner sobre la mesa el ida y vuelta que habían tenido unas horas antes por el mismo canal.

“Me tiró un par... se hace la picante pero no le sale. ¿Viste cuándo te querés hacer algo que no sos?”, argumentó redoblando la apuesta: “Me dio ternura y no le dije nada, yo la quiero”. Después de repasar la conversación que habían tenido en Intrusos. “Yo pensé que Maite (Peñoñori) te odiaba”, deslizó de Brito, en referencia a la exnotera de LAM. “No, Maite te debate pero con fundamento, tiene info, es muy buena como periodista, me critica con su punto de vista y eso te lo acepto. Vir tira picanteadas, porque le divierte ir por ahí”, cerró Estefi. / TeleShow