El radical cambio de look de Natalie Pérez.

Natalie Pérez: -Cada vez más corto. Estoy en un momento de mi vida un poco cambiante.

Notera: -Las mujeres cambiamos, nos hacemos un flequillo, cuando pasa algo o cerramos un ciclo. ¿Cómo está tu vida?

Natalie: -Voy cerrando ciclos. Voy abriendo puertas, cerrando puertas. Pero es algo personal. No tiene que ver con nadie.

Notera: -¿Estás con alguien?

Natalie: -No, ahora no. Toda la libido está en la música y, realmente, fue un año de mucho trabajo. Cuando se cierre el Rex quizás mi corazón está preparado...

Notera: -¿Cómo te llevás con las aplicaciones? ¿Te copa conocer gente o preferís que sea alguien del medio?

Natalie: -No, no sé. Me tiene que gustar. Las aplicaciones me dan muchísimo miedo, así que nunca las probé. / Ciudad