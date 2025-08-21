El Plan de la Mariposa regresa a Mendoza con su gira 2025 en el Arena Maipú

La banda El Plan de la Mariposa vuelve a Mendoza el jueves 4 de septiembre en el Arena Maipú . El grupo de rock alternativo presentará su gira 2025, que también pasará por distintas ciudades de Argentina, Latinoamérica y Europa. Las entradas ya están disponibles en Ticketek y en la boletería del estadio.

El Plan de la Mariposa comenzó el año con una agenda intensa: pasó por Cosquín Rock y Quilmes Rock , agotó dos funciones en Punta Ballena (Uruguay) , llenó el Anfiteatro de Rosario y emprendió una gira europea que incluyó paradas en España , Holanda, Inglaterra y Dinamarca.

También llevó su música a Latinoamérica con shows en Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Medellín , donde fue recibido con gran entusiasmo por el público.

Tras anunciar su primer show en un estadio —el próximo 11 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors (CABA)— la banda necochense encara una extensa gira que recorrerá buena parte del país. Entre las ciudades confirmadas están Córdoba , Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan , La Rioja, General Alvear, San Luis, Rosario, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa, Viedma, Bahía Blanca, Tandil y Santa Fe, además de Montevideo (Uruguay).

Originarios de Necochea, El Plan de la Mariposa lleva más de diez años de trayectoria y se consolidó como una de las bandas más relevantes del rock alternativo argentino. Editaron seis discos de estudio y cuatro en vivo, con presentaciones destacadas en escenarios como el Estadio Obras (dos sold outs en 2022), el Luna Park (dos sold outs en 2023) y el Movistar Arena, donde agotaron entradas en la presentación de su último álbum, Correntada (2024).

Su propuesta combina rock, funk, psicodelia, música celta y ritmos latinos, con un sonido profundo que mezcla guitarras, bajo y batería con violín, acordeón y sintetizadores, y letras que invitan a viajar e introspectar.