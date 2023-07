Jimena Barón reveló una inesperada anécdota durante un encuentro íntimo.









La actriz y cantante Jimena Barón, contó muy específicamente y de manera pública, el dolor que le causó “la traición” de Giannina Maradona. En su show, en el Teatro Ópera de Buenos Aires, que daba inicio al tour “Mala Sangre” Barón se abrió a su público antes de cantar “La araña”, tema dedicado a Giannina. “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”.

No conforme con eso, Jimena Barón volvió a hablar de Gianinna Maradona en "Soñé que volaba", programa conducido por Migue Granados para el streaming Olga. Fiel a su estilo, la cantante sin titubeos habló acerca de su separación y la relación con Giannina Maradona. “Acá hay mucha hipocresía del ambiente. Tipo, ‘está todo bien’. No, no está todo bien, las bolas. Era mi amiga y está con el padre de mi hijo. Tengo esa personalidad de que no soy una persona careta y a veces trae un poco de problemas”.

image.png El picante cruce entre Jimena Barón y Giannina Maradona en las redes. La Cobra sostuvo que su carácter a veces le trae problemas, pero que a su vez por eso justamente la admiran y la siguen. “¿Qué te parece el puterío que se arma? ¿Te da vergüencita o es parte de ser vos?”, preguntó Granados. “Me costó mucho. En algún momento, no supe cómo manejarlo. Quedé como la quilombera y como la del puterío y la verdad yo no hice un carajo. Todo lo que pasó fue porque el otro se rayó, se fue con la otra mina, se tatuó”, manifestó.

La contundente contestación de Giannina Maradona a Jimena Barón A través de un descargo en Instagram, Gianinna decidió expresarse y dar su versión de los hechos. “Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta”, comenzó escribiendo la hija del astro argentino. “No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué, ya que hacía media horas que nos conocíamos”, continuó.

“Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan”, agregó Gianinna Maradona. “Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita”. Y finalizó el posteo de una manera contundente: “Elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. Fin”. Fuente: Infobae y Olé