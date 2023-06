Jimena Barón durísima con Gianinna Maradona

El regreso de Jimena Barón al espacio musical con su esperado Mala Sangre Tour, no dejó pasar ni una oportunidad. Antes de interpretar su canción "La Araña", tema en el que Jimena describe la traición de su entonces amiga, Gianinna Maradona , por involucrarse con el padre de su hijo y expareja Daniel Osvaldo , la cantante preparó una introducción fuerte. Una voz en off, pronunciada por la propia Jimena Barón, resonó en el Teatro Ópera de Buenos Aires a través de una enorme pantalla.

"Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas", declaró la voz en off de Jimena, desatando la euforia de sus fans quienes se hicieron eco en las redes sociales.