El Indio Solari aclaró los rumores sobre el documental de Martín Carrizo

Ante estas afirmaciones, el Indio Solari decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales: "Me han llegado comentarios dejando entender que era yo quien bloqueaba un documental sobre Martín, en el cual yo mismo participé con mi testimonio. Yo no he bloqueado su publicación ni he pedido retribución alguna por dicha participación", publicó el emblemático cantante en sus redes sociales. “Saben de mi aprecio y cariño por Martín y me gustaría que el documental sea público”, indicó en una segunda publicación acompañada de una foto de Martin Carrizo.