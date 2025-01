El fuerte descargo de Daniel Osvaldo contra la madre de uno de sus hijos: ¿fue para Jimena Barón?

Daniel Osvaldo festejó su cumpleaños número 39 este domingo rodeado de familiares y amigos, pero la alegría le duró poco. Horas después del festejo, el exfutbolista escribió un fuerte mensaje en las historias de Instagram hacia a su ex pareja. Muchos de sus seguidores interpretaron que fue dirigido a Jimena Barón , madre de su hijo Morrison.

Luego de compartir los saludos por su cumpleaños, el ex futbolista cerró el domingo expresando la furia contra la madre de su hijo. Con fondo negro y letras blancas, publicó: “Tenés que ser muy conch... para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños”. En un tono cargado de sarcasmo, añadió: “Bien conch..., madre ejemplar ”, acompañando el mensaje con un emoji que hacía un gesto obsceno.

daniel_osvaldo, jimena_baron, polémica webp El fuerte descargo de Daniel Osvaldo en redes sociales.

Aunque Daniel no aclaró a quien se refería, los usuarios especularon que el fuerte descargo podría estar dirigido a Jimena, ya que su hijo Morrison no lo habría saludado en el día de su cumpleaños. Hasta el momento, lejos de la tensión que generó el mensaje, la actriz no hizo ningún tipo de comentario en sus redes.

La relación entre Daniel Osvaldo y Jimena Barón estuvo marcada por altibajos desde su ruptura. Las acusaciones públicas y las indirectas en redes sociales parecen ser parte de un ciclo que no encuentra su fin. Mientras tanto, la actriz se enfoca en su embarazo, cuyo parto está previsto para el 24 de junio, y en su nueva familia ensamblada.

Jimena Barón embarazada.png Hasta el momento, lejos de la tensión que generó el mensaje, la actriz no hizo ningún tipo de comentario en sus redes.

Sin embargo, aquellas personas que conocen la historia de la cantante junto a su hijo, aseguran que, a pesar de las polémicas desatadas en el pasado, la actriz hizo constantes esfuerzos para fortalecer el vínculo entre Morrison y su padre.

Aunque Jimena atravesó el difícil camino de ser madre soltera, siempre priorizó el bienestar de su hijo alentándolo a no perder el contacto con Daniel.