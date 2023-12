El frenético policial de Islandia que está entre las mejores series de Netflix

“Un ferry con trescientos pasajeros procedente de Dinamarca atraca en el puerto de un pequeño pueblo islandés cuando arrecia en la zona una fuerte tormenta de nieve. El barco no puede abandonar el puerto hasta que pase la tormenta y las principales carreteras están intransitables. Un cuerpo mutilado y sin identificar aparece en el agua , asesinado hace tan sólo unas horas”, señala la sinopsis.

“El jefe de la policía local, Andri Olafssun, cuya vida privada se está desmoronando, se percata de que el asesino ha desembarcado en su pueblo. Mientras los rumores se propagan, la tranquilidad se convierte en caos y tanto los pasajeros del ferry como los habitantes del pueblo entienden que todos son posibles sospechosos y que hay un asesino atrapado entre ellos”, cierra la descripción.

La crítica especializada quedó maravillada con la ficción islandesa. "'Trapped' es aterradora y te atrapa (...) Kormakur hace que el misterio sea comprensible y no permite que la tensión decaiga demasiado", publicó The New York Times.

Netflix: reparto de la serie “Trapped”

Ólafur Darri Ólafsson

Ilmur Kristjánsdóttir

Ingvar Sigurðsson

Þorsteinn Gunnarsson

Nína Dögg Filippusdóttir

Bjarne Henriksen

Baltasar Breki Samper

Pálmi Gestsson

Jóhann Sigurðarson

Sigrún Edda Björnsdóttir

Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir

Netflix: tráiler de la serie “Trapped”