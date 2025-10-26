El folclore despide a una leyenda: muere Alberto Hassan, fundador de Opus Cuatro

El folclore argentino pierde una de sus voces más emblemáticas con la muerte de Alberto “Beto” Hassan, fundador del grupo vocal Opus Cuatro. El artista falleció a los 82 años, dejando tras de sí una huella imborrable en la historia de la música popular. Su talento, sensibilidad y compromiso lo convirtieron en un referente de la cultura nacional.

Una vida dedicada al folclore Hassan fundó Opus Cuatro en 1968 junto a Antonio y Lino Bugallo y Federico Galiana, todos integrantes del Coro Universitario de La Plata. Desde entonces, el cuarteto se transformó en un emblema del folclore coral argentino, con más de 8.000 presentaciones en 450 ciudades del mundo. “Revolucionamos las formas de interpretar el folklore”, decía Hassan, orgulloso del estilo polifónico que marcó a la agrupación.

Durante más de cinco décadas, el grupo llevó su canto a escenarios de América y Europa, donde fueron reconocidos como embajadores de la música argentina. Entre sus interpretaciones más recordadas figuran Por qué cantamos, La flor de la canela y Balada para un loco, piezas que reflejaron su espíritu innovador y su amor por el repertorio latinoamericano.

La música que trascendió fronteras El legado de Opus Cuatro no sólo radicó en su técnica vocal, sino también en su profundo compromiso con lo social y lo humano. Hassan, apodado “El Albino”, fue la voz principal del grupo y se destacó por su calidez y su precisión musical.

Desde su debut en el programa La Botica del Ángel hasta sus últimas giras, el grupo marcó una época en la que los conjuntos vocales fueron símbolo de renovación. Opus Cuatro compartió escenarios con Los Huanca Hua, Los Trovadores y Quilapayún, consolidando una corriente de artistas que modernizó el canto coral. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teresa Parodi (@teresaparodiok) Su partida generó una ola de homenajes. La cantautora Teresa Parodi expresó su admiración en redes sociales, destacando su bondad y compromiso: "Nunca mueren los que han alumbrado, porque seguirán siempre a nuestro lado, cantando". La despedida se realizó en Casa América, en la Ciudad de Buenos Aires, donde colegas y admiradores le rindieron tributo.

