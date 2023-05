El dolor de Luciana Salazar por la muerte de su mejor amigo

Este lunes a la noche apareció muerto el estilista Charles Raúl Sotelo González (43), quien era el mejor amigo de la modelo Luciana Salazar . El cadáver fue hallado en uno de los departamentos de un exclusivo apart hotel del barrio porteño de Palermo, y pese a no detectarse ningún signo de violencia o criminalidad, la Justicia lo investiga por ahora como una "muerte dudosa", informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

"Mataron a mi mejor amigo. No lo puedo creer hijos de re mil puta", fue el mensaje que escribió Luciana Salazar en su cuenta de Twitter, aunque horas más tarde lo borró.

En su cuenta de Instagram, la modelo luego publicó una foto de ella junto a Sotelo, con el siguiente mensaje: "Amigo, ¿qué paso? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida".