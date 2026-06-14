El descargo de Juana Tinelli después de denunciar a su exnovio por presunta violencia de género

En el descargo cuestionó la manera en que muchas personas emitieron juicios sobre su vida

Juana Tinelli decidió romper el silencio luego de que se conociera la denuncia que realizó contra su expareja, Bautista Cuiña , por un presunto episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada del viernes en un reconocido boliche de la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, el hecho habría tenido lugar en Costa 7070 , donde la joven modelo denunció que el influencer le habría propinado un golpe en el rostro . Tras el episodio, personal del lugar solicitó la presencia del SAME, aunque Tinelli rechazó recibir asistencia médica.

Horas después de que la denuncia tomara estado público, la hija de Marcelo Tinelli compartió un extenso mensaje en sus historias de Instagram, donde expresó su malestar por las repercusiones mediáticas y los comentarios que surgieron en redes sociales.

" Desde lo más humano, y realmente sin entender cuando escuchás ‘queremos saber la verdad’ pero no quieren saber una mier... Quieren opinar", escribió la modelo al inicio de su publicación.

juana tinelli, denuncia El fuerte descargo de Juana Tinelli tras la denuncia

En el mismo mensaje, cuestionó la manera en que muchas personas emitieron juicios sobre su vida y su estado emocional a partir de fragmentos de videos e información difundida públicamente.

"Todos saben todo, todos me conocen. Quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano y convertirlo en mierd... como si eso fuera completamente válido", sostuvo.

La respuesta a las críticas y los comentarios en redes

Tinelli también apuntó contra los cuestionamientos que recibió tras la viralización del caso y se refirió a las etiquetas que, según manifestó, le atribuyeron distintos usuarios. "Vale que todo un país te diagnostique desde un video de 15 segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, victimaria", expresó.

En otro tramo de su descargo, la modelo reconoció errores personales y habló desde un lugar de vulnerabilidad al reflexionar sobre situaciones que atravesó en el pasado.

Yo también me equivoqué, la cagué mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón, me arrepentí Yo también me equivoqué, la cagué mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón, me arrepentí

Además, agregó: "Lloré, me dio vergüenza. Me quise esconder, me odié un poco también. También fui una piba pidiendo ayuda".

Finalmente, cerró su mensaje con una muestra de afecto hacia sus seguidores. Junto a una fotografía de su perro Bruni, escribió: "Con Bruni les mandamos mucho amor".

Qué se sabe de la denuncia contra Bautista Cuiña

De acuerdo con la información que trascendió, el episodio ocurrió durante la madrugada del viernes 12. Tras la situación, la joven se retiró del establecimiento acompañada por amigos y por su chofer.

Posteriormente, realizó la denuncia formal ante las autoridades. La presentación quedó registrada alrededor de las 5:20 de la mañana y ahora la Justicia deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho denunciado.