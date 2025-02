El anuncio que revolucionó la casa de Gran Hermano: lo que se viene.

El conductor Santiago del Moro reveló este jueves un tremendo anuncio que sacudirá la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe). "No hay tiempo para dormirse" , aseguró.

"Quiero ver a los que se esconden, nuevos y no tan nuevos", remarcó Del Moro. "Semana de placa positiva, todos a placa . El lunes va a zafar uno solo, quien gane el liderazgo, el resto sigue en placa", detalló.

La líder de la semana Lourdes Ciccarone terminó de definir este jueves la picante placa de nominados. "Voy a bajar a Saif (Yousef)", anunció y argumentó sobre la supuesta tregua que hicieron los participantes originales: "La verdad es que con los nuevos no fue a propósito para hacerlos quedar mal o hacerlos sentir mal. Nosotros, como grupo, nos machucaron por todos lados. Nos las re bancamos. Fue un mecanismo de defensa lo de cerrarnos con los 'originales'".

Luego, Lourdes reveló que subía a placa a Ulises Apóstolo. "Siento que podemos llegar a ir por el mismo objetivo. Yo quiero direccionar los votos Luz (Tito)", explicó la líder.

Luego, Luz tomó la palabra y aseguró que no entendía la jugada de Lourdes. "No tenés por qué entenderla", le respondió filosa la jugadora. "Ella dijo que respetaba la tregua, que no iba a subir a nadie de nosotros que estábamos desde antes", marcó Luz. Fuente: Primicias Ya