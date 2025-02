Fuerte cruce entre Santiago del Moro y Brian: "Dejame terminar a mí".

"La verdad es que me molestó tu comentario", le dijo Brian al presentador. "Que me dijiste 'tampoco es que te dio un almohadonazo'. La verdad es que no. Pero si yo no se lo permito, no tiene por qué hacerlo", explicó el participante que se había quejado previamente del beso que recibió de Selva por la mañana al despertarse.

No. Ahora dejame que yo te explique: está en todo tu derecho que te moleste y que te joda, y se lo decís a ella. Ahora, una persona que llega a la casa, te levanta, te dice 'buen día' y te da un beso no me parece una agresión . Si a vos te molesta se lo decís", remarcó el presentador y Brian lo interrumpió: "Pero en ningún momento dije que era una agresión".

"Pará, dejame terminar", siguió Del Moro enojado. "Y espero que no lo haga más, si es que te molesta. Ahora, me parece que tiene que ver con la persona que lo hace. A vos te molesta Selva, haga lo que haga. Y está bien que te moleste, eso es parte de lo que vos sentís. Me parece que tampoco es para agarrarse de eso y decirle 'nadie puede tocar el cuerpo de nadie'. Me parece que está llevando a otro lado una cosa muy chiquitita", sostuvo el conductor.

"No, estoy tratando de decir que hay que respetar. Si yo no quiero que me dé un beso, no quiero que me lo dé", le respondió firme Brian. "Está perfecto, si te lo da mañana, Brian, está mal. Me parece que ella no lo hizo con mala leche", le sugirió Santiago.

"Lo entiendo y se lo acepto. Pero se lo estoy diciendo bien. Te estoy contando la intensidad que tiene, que me despierto con una señora al lado que me da un beso, que no la conozco y me parece raro", continuó Brian.

"Otra cosa. Chicos, basta con lo de señora o no señora, ahí son todos iguales. No quiero escuchar un comentario más 'esta señora, esta señora', como si fuera un insulto, un delito ser grande", advirtió al final Del Moro. Fuente: primicias Ya