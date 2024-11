El actor de la serie The office fue nombrado el hombre más sexy del mundo en 2024

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo”, declaró el actor, quien confesó que no era algo que se le cruzara por la mente. El anuncio del nombramiento también fue un motivo de alegría para su esposa, la reconocida actriz Emily Blunt. Según contó Krasinski, ella "se puso muy contenta" y bromeó con empapelar la casa con la portada de People si su esposo ganaba el título. “Hubo mucha alegría en decírselo”, expresó el actor. La pareja, muy querida en Hollywood, celebró la noticia con humor y orgullo, mientras que los fanáticos aplaudieron la elección del actor por parte de la famosa publicación.