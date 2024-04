Dolores Fonzi letal contra Guillermo Francella: "No trabajaría con él"









La actriz y directora Dolores Fonzi no escatimó en críticas hacia Guillermo Francella por sus recientes declaraciones en apoyo a la gestión de Javier Milei. En un diálogo con Intrusos (América), Fonzi expresó: "No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no sé si está bueno".

Los dichos de Guillermo Francella que desataron la furia de sus colegas La controversia surgió cuando Francella elogió las medidas económicas implementadas por el gobierno de Milei durante sus primeros 100 días de gestión. En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el actor expresó: "Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente". “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, explicó. “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, concluyó.

Embed Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por algunos sectores del ámbito artístico, incluida Fonzi. La actriz, galardonada recientemente en los Premios Platino, se sumó así a la lista de artistas que critican a Guillermo Francella por sus opiniones políticas. "Es alguien que está en las antípodas de mi pensamiento", afirmó Fonzi en referencia a Francella. Al ser consultada por su postura en caso de compartir algún proyecto laboral, la actriz dijo: “No... Como directora, no (trabajaría con él). Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no sé qué puedo hacer. Nada”.

El respaldo de Francella a Milei también fue cuestionado por Nancy Dupláa, quien destacó las desigualdades en la industria del entretenimiento y llamó a la empatía hacia aquellos que enfrentan dificultades. En este contexto, Fonzi respaldó las palabras de Dupláa al afirmar: "Nancy fue punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor que se ganó un lugar con su talento, con su trabajo, con su esfuerzo, que ahora no contempla el esfuerzo y trabajo de otros"./Ámbito.