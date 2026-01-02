Dolor en el espectáculo: murió Pablo Lago, autor de la serie Lalola

Por Analía Martín







El mundo del espectáculo recibió una noticia devastadora este viernes con la confirmación del fallecimiento de Pablo Lago, el prestigioso guionista detrás de más de una serie emblemática de la televisión argentina. Con una capacidad única para retratar la psicología humana y los conflictos sociales, su partida deja un vacío imposible de llenar en la industria audiovisual del país.

Un autor que definió la identidad de la ficción nacional Pablo Lago no era un escritor más; era un arquitecto de éxitos que supieron traspasar la pantalla para instalarse en las mesas de todos los argentinos. Su pluma dio vida a relatos inolvidables como "La Leona", "Lalola" y la aclamada "Tratame bien", logrando un equilibrio perfecto entre el entretenimiento y el compromiso social. Su fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Mar del Plata, generó una ola de mensajes de dolor entre actores y productores.

A lo largo de su trayectoria, Lago demostró una versatilidad envidiable para saltar de la comedia al drama más crudo sin perder la esencia. Además, en cada uno de sus trabajos, dejaba ver su compromiso social. Incluso formó parte del sindicato de autores y su generosidad con los nuevos talentos fueron marcas registradas de su impecable carrera profesional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Argentores (@argentoresnacional) Repercusiones por la partida del creador de cada serie inolvidable Apenas se conoció la triste noticia, las redes sociales se inundaron de recuerdos de figuras que trabajaron bajo sus órdenes y destacaron su calidad humana. Desde Argentores y la Asociación Argentina de Actores expresaron sus condolencias, resaltando su aporte fundamental a la cultura, subrayando que sus libretos permitieron el lucimiento de las máximas estrellas de nuestra farándula. El impacto de su obra llegó incluso al mercado internacional, donde sus formatos fueron adaptados con éxito.

El legado de Lago es extenso y su influencia en las nuevas generaciones de guionistas es innegable por su estilo directo y profundamente humano. Entre sus trabajos más destacados que quedarán para siempre en la memoria colectiva se encuentran: Locas de amor: Un unitario que abordó la salud mental con una sensibilidad inédita para la época.

Un unitario que abordó la salud mental con una sensibilidad inédita para la época. Lalola: La comedia que rompió moldes de género y se convirtió en un fenómeno de exportación mundial.

La comedia que rompió moldes de género y se convirtió en un fenómeno de exportación mundial. La Leona: Una historia que puso en el centro de la escena la lucha de los trabajadores en las fábricas.

Una historia que puso en el centro de la escena la lucha de los trabajadores en las fábricas. Tratame bien: El retrato más fiel y descarnado sobre las crisis de pareja en la mediana edad. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nancy Dupláa (@duplaa_nancyok) Para los amantes del buen cine y las producciones nacionales, la figura de Lago representa la época dorada de los guiones con contenido y vuelo literario. Su capacidad para entender el pulso de la calle y transformarlo en diálogos memorables lo posicionó como un autor de culto, respetado tanto por la crítica como por el público masivo. Hoy, la comunidad artística se une en un aplauso cerrado para despedir a un maestro de la palabra.