2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Lamentable pérdida

Dolor en el espectáculo: murió Pablo Lago, autor de la serie Lalola

El guionista Pablo Lago falleció en Mar del Plata. Su estilo se destacó en cada una de las series que escribió.

Dolor en el espectáculo: murió Pablo Lago, autor de la serie Lalola

Dolor en el espectáculo: murió Pablo Lago, autor de la serie Lalola

 Por Analía Martín

El mundo del espectáculo recibió una noticia devastadora este viernes con la confirmación del fallecimiento de Pablo Lago, el prestigioso guionista detrás de más de una serie emblemática de la televisión argentina. Con una capacidad única para retratar la psicología humana y los conflictos sociales, su partida deja un vacío imposible de llenar en la industria audiovisual del país.

Un autor que definió la identidad de la ficción nacional

Pablo Lago no era un escritor más; era un arquitecto de éxitos que supieron traspasar la pantalla para instalarse en las mesas de todos los argentinos. Su pluma dio vida a relatos inolvidables como "La Leona", "Lalola" y la aclamada "Tratame bien", logrando un equilibrio perfecto entre el entretenimiento y el compromiso social. Su fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Mar del Plata, generó una ola de mensajes de dolor entre actores y productores.

Lee además
Qué ver en Netflix en enero de 2026: todas las series y películas que se estrenan video
Streaming

Qué ver en Netflix en enero de 2026: todas las series y películas que se estrenan
Qué actor se fue de la tercera temporada The Last Of Us
Streaming

Qué actor se fue de la tercera temporada The Last Of Us

A lo largo de su trayectoria, Lago demostró una versatilidad envidiable para saltar de la comedia al drama más crudo sin perder la esencia. Además, en cada uno de sus trabajos, dejaba ver su compromiso social. Incluso formó parte del sindicato de autores y su generosidad con los nuevos talentos fueron marcas registradas de su impecable carrera profesional.

Embed

Repercusiones por la partida del creador de cada serie inolvidable

Apenas se conoció la triste noticia, las redes sociales se inundaron de recuerdos de figuras que trabajaron bajo sus órdenes y destacaron su calidad humana. Desde Argentores y la Asociación Argentina de Actores expresaron sus condolencias, resaltando su aporte fundamental a la cultura, subrayando que sus libretos permitieron el lucimiento de las máximas estrellas de nuestra farándula. El impacto de su obra llegó incluso al mercado internacional, donde sus formatos fueron adaptados con éxito.

El legado de Lago es extenso y su influencia en las nuevas generaciones de guionistas es innegable por su estilo directo y profundamente humano. Entre sus trabajos más destacados que quedarán para siempre en la memoria colectiva se encuentran:

  • Locas de amor: Un unitario que abordó la salud mental con una sensibilidad inédita para la época.
  • Lalola: La comedia que rompió moldes de género y se convirtió en un fenómeno de exportación mundial.
  • La Leona: Una historia que puso en el centro de la escena la lucha de los trabajadores en las fábricas.
  • Tratame bien: El retrato más fiel y descarnado sobre las crisis de pareja en la mediana edad.
Embed

Para los amantes del buen cine y las producciones nacionales, la figura de Lago representa la época dorada de los guiones con contenido y vuelo literario. Su capacidad para entender el pulso de la calle y transformarlo en diálogos memorables lo posicionó como un autor de culto, respetado tanto por la crítica como por el público masivo. Hoy, la comunidad artística se une en un aplauso cerrado para despedir a un maestro de la palabra.

Temas
Seguí leyendo

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 28 de diciembre

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 27 de diciembre

La serie surcoreana de Netflix que ya despierta furor antes de su estreno

Qué ver en Netflix en Navidad: series y películas destacadas para este 25 de diciembre

'Agatha Christie: Las siete esferas' en Netflix: cuándo se podrá ver en Argentina

Netflix sorprende con una serie oscura e intensa de solo 8 episodios

Qué series y películas se estrenaron este 24 de diciembre en Netflix

Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un hotel de San Francisco

LO QUE SE LEE AHORA
Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un en un hotel de San Francisco
Hollywood de luto

Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un hotel de San Francisco

Las Más Leídas

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026
Te puede ser útil

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Se viene otro premio millonario para el primer sorteo del 2026 del Quini 6.
Juegos de azar

El primer Quini 6 del año viene con aumento y sortea un pozo gigante: de cuánto es y cómo jugar