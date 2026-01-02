Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un hotel de San Francisco

Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un en un hotel de San Francisco

El actor ganador del Oscar, Tommy Lee Jones, atraviesa el momento más difícil y doloroso de su vida . Su hija menor, Victoria Jones, fue encontrada muerta en una habitación de un exclusivo hotel de San Francisco durante las primeras horas del 1 de enero. El caso se investiga con total hermetismo.

El fallecimiento de Victoria Jones a los 34 años conmocionó a Hollywood y a la prensa internacional. La joven fue encontrada sin signos vitales en el reconocido hotel Fairmont, tras un llamado de emergencia realizado durante la madrugada de Año Nuevo. El Departamento de Policía y el médico forense que llegó al lugar, han confirmado que, por el momento, no existen indicios de que se haya tratado de un hecho criminal o violento . Sin embargo, la investigación continúa en curso para determinar la causa exacta de la muerte.

El silencio oficial que rodea el caso alimenta toda clase de especulaciones. El entorno familiar de Tommy Lee Jones no ha emitido comunicados, y el actor mantiene su habitual perfil reservado , sin realizar declaraciones públicas. Este hermetismo refuerza la discreción que siempre caracterizó a la estrella de cine.

Victoria Kafka Jones era fruto del segundo matrimonio del actor con Kimberlea Cloughley. Nacida a principios de los años noventa, se crio en un ambiente artístico, pero eligió conscientemente mantenerse alejada del constante foco mediático y el brillo de las alfombras rojas.

Aunque su relación con el cine fue marcada por un bajo perfil, Victoria acompañó a su padre en eventos destacados, como los festivales de Cannes y Tokio, donde se dejaron ver juntos en contadas ocasiones. Este acompañamiento discreto reflejaba una relación cercana y afectuosa, lejos de la exposición constante que suele rodear a las figuras de Hollywood.

Si bien Victoria incursionó en la actuación, nunca buscó ser una estrella. Participó en producciones vinculadas a su círculo familiar y en proyectos televisivos de alcance limitado. Su decisión de vivir lejos de los flashes fue totalmente respetada por Tommy Lee Jones, quien en el pasado había elogiado su talento y, sobre todo, su libertad para elegir un camino profesional alternativo.

Victoria Jones en Hombres de negro II, película protagonizada por su padre y Will Smith Victoria Jones era la hija menor del actor Tommy Lee Jones Foto: IMDb

Entre sus trabajos se recuerdan pequeñas colaboraciones en películas y series, incluyendo proyectos dirigidos por su propio padre. En 2002 tuvo una pequeña apareció con su padre y Will Smith en una escena de Hombres de negro II (Men in Black II) y en 2005 en Los tres entierros de Melquiades Estrada (The Three Burials of Melquiades Estrada), película en la que no solo actuó con su padre, sino también bajo su dirección. Su último trabajo actoral fue en Deuda de honor (The Homesman) un drama de 2014 que su padre dirigió y además coprotagonizó junto a Hilary Swank, Miranda Otto y Grace Gummer.

No obstante, tras esas experiencias, optó por una vida en el anonimato, manteniendo un perfil bajo que se extendió hasta el momento de su trágico deceso.