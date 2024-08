Disney: salió el primer tráiler del live-action de Blancanieves pero no fue bien recibido

Embed

La malvada bruja, tradicionalmente interpretada como una figura temida, será encarnada por Gal Gadot. La actriz de Wonder Woman no sólo aportará su carisma a la villana, sino que también ofrecerá una interpretación musical en el filme. Gadotespresó su entusiasmo por el rol, afirmando que fue “muy divertido hacer algo completamente diferente a todo lo que he hecho antes”. La Reina Malvada, según la actriz, será “encantadora” y multidimensional, buscando explorar “lo que pasa cuando una mujer siente que ya no es relevante”.