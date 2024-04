Durante el fin de semana largo, la pareja optó por escaparse a Praia Do Forte, Brasil, para tomarse unos días juntos y relajarse pero… las cosas no salieron como lo planearon. Las imágenes compartidas por la cuenta de Instagram @gossipeame parecían confirmar la idea de una reconciliación ya que se podía ver a la pareja disfrutando de la piscina de un hotel, insinuando una "reconciliación bomba". Sin embargo, parece que la realidad dista mucho de esa aparente armonía .

image.png Días de furia para la China Suárez: discutió con Lauty Gram y se enfrentó a una periodista

El incómodo momento de la China Suárez con la prensa

Al llegar a Ezeiza tras esa romántica escapada, la China Suárez y su acompañante fueron interceptados por un móvil de LAM. Herméticos, ambos evitaron brindar declaraciones a la prensa y se la vio a la actriz profundamente incómoda con la presencia de la notera. Ante la insistencia de la prensa, la China Suárez optó por el silencio al ser abordada en el aeropuerto a su regreso. Mientras que Lauty Gram fue más comunicativo, aunque evitó profundizar en los rumores sobre su relación con la actriz. Cuando le consultaron si le molestaron las versiones que vincularon a la China con el ex Gran Hermano Marcos Ginocchio, el cantante respondió "No porque yo no veo nada de los chimentos, ni nada de eso".