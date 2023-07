Detenido en Bolivia: qué pasó con Rodrigo Tapari

Embed

¿Por qué lo detuvieron a Rodrigo Tapari?

Rodrigo Tapari explicó que se encontraba esperando para grabar un videoclip junto a un conocido DJ de Bolivia, cuando de repenrte se vio rodeado por policías armados.

“A mí me pasó lo mismo que a ustedes: la productora de acá me pidió grabar un video con un artista de acá (…) y me pidieron que esperara, que me iban a venir a buscar”, explicó Rodrigo en diálogo con Crónica TV.

rodrigo tapari detenido.jpg Rodrigo Tapari explicó qué pasó en Bolivia.

Y luego agregó: “Me dijero que hiciera un vivo para sumar público, y me pongo a hacer un vivo y de repente me cae todo este comando. Yo me asusto y cuando me meten en la camioneta me dicen ‘bajá la cámara, cortá’. Y ahí me dicen ‘Tranquilo, Rodrigo, que esto es parte del video’".

“Le dije ‘No seas malo, que mi viejo tiene 85 años y mi mamá 70. No seas malo, avísame que les digo a mis familiares para sepan que estoy bien’. Me explicaron que si me avisaban lo de la policía no lo iba a saber actuar”, cerró Tapari.