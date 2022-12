Daniela rompió en llanto al escuchar qué decía Thiago de ella.









A pocas horas de haber salido de la casa de Gran Hermano, Daniela se mostró muy angustiada al ver qué le decía Thiago –con quien había empezado una historia de amor en el reality de Telefe- a sus compañeros sobre ella.

En el resumen que le mostraron a la exhermanita, el joven reconoció no estar enganchado, manifestó sus deseos de querer estar solo una vez que culmine el juego y hasta se mostró bastante incomodo con algunas actitudes de ella.

Embed Ante esto, Daniela no pudo evitar angustiarse hasta las lágrimas: “Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así. Él a mí me decía otra cosa o me lo dibujaba de otra manera”, comenzó diciendo.

“Me decía que estábamos bien y que le gustaba estar conmigo; no me decía que era pesada. Si él hubiera sido sincero desde un primero momento, yo no lo hubiese presionado tanto. De hecho, yo no sentía que él estaba presionado”, agregó.

Y cerró, triste: “El primer mes y medio, Thiago estuvo atrás mío todo el tiempo. Me abrazaba, me buscaba, me decía piropos y quería que este con él. Y yo le decía ‘no, no, no’ por la diferencia de edad, porque se iba a ver feo y no quería cag… por una calentura”. La polémica reacción de Thiago después de que Daniela quedara eliminada de Gran Hermano Si bien Thiago decidió guiarse por lo que sentía y salvar a Alexis por sobre su pareja dentro de Gran Hermano, Daniela, tras haberse convertido en el líder de la semana, la eliminación de la joven despertó una llamativa decisión en el joven. Así se pudo ver cuando Santiago del Moro develó el misterio al aire y en el mano a mano que había quedado entre la participante y Julieta: "Por decisión del público, quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es Daniela", anunció el conductor del reality de Telefe. Ante esto, Thiago atinó a irse al cuarto de los varones lo que sorprendió a Dani: “¿Dónde está? Thiago?”, quiso saber, antes de encontrarlo y darle un cálido beso después de la historia de amor que comenzaron allí. “Cuidate”, cerró ella, antes de que a él se lo viera angustiado, tal vez por darse cuenta de que su salida fue consecuencia de lo que decidió días atrás. Ahora, cabe esperar si la exhermanita es elegida por sus compañeros en el repechaje para volver al juego. / Ciudad