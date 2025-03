Cuándo entran los Golden Ticket de Gran Hermano 2025

El reality de Telefe, Gran Hermano 2025, volvió a cambiar el rumbo del juego. En un movimiento sorpresivo, dos exparticipantes ingresarán nuevamente a la casa con el denominado "Golden Ticket", una decisión que responde a una estrategia para mantener a la audiencia enganchada y competir con el estreno de "The Balls" en El Trece.

La casa más famosa del país ya lleva tres meses al aire y, tras la eliminación de Luca Figurelli, la producción decidió reactivar la dinámica con una votación especial. El anuncio fue hecho por el conductor del ciclo, Santiago del Moro , quien reveló que "dada la expulsión de Luca, se comunica a todos los ex participantes de las últimas tres ediciones de Gran Hermano que quieran anotarse para formar parte de la placa para obtener el Golden Ticket, pueden hacerlo".

Una estrategia televisiva que genera debate

La llegada de estos exconcursantes no sólo alimenta el drama dentro de la casa, sino que también forma parte de un plan para contrarrestar la competencia directa. La coincidencia entre la gala del lunes y el estreno de "The Balls" en El Trece no es un dato menor, y Telefe parece apostar fuerte a este golpe de efecto para evitar una fuga de audiencia.