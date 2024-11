Crisis en Duro de Domar: la periodista Cynthia García renunció tras una fuerte discusión

Embed Presenté mi renuncia indeclinable a @ddd_ok .

Agradezco este tiempo a @C5N a @nicobocache a @pabloduggan a lxs productores y a todxs mis compañeres durante estos años. — Cynthia García (@cyngarciaradio) November 5, 2024

Las tensiones que llevaron a la renuncia

Uno de los choques más intensos entre ambas se dio cuando Brey afirmó que "los pobres no van a las universidades", una afirmación que García refutó duramente. “El problema que tenés es que no sabés lo que decís”, respondió García, quien defendió que la inclusión de sectores populares en las universidades se ha incrementado en las últimas décadas. La discusión escaló al punto de que García acusó a su colega de carecer de respaldo en sus opiniones. En otra ocasión, Brey defendió su derecho a opinar “como ciudadana común”, resaltando que su independencia le permite tener una visión “libre” y sin intereses externos: “A mí no me opera nadie, no trabajo para nadie. Soy absolutamente libre, esa es la diferencia entre vos y yo”.