Coti de Gran Hermano contó por qué se separó del "Conejo"

En sus historias de Instagram, la joven contó que no está más en pareja con su ex compañero de GH y explicó los motivos del distanciamiento.

Luego aclaró que no hubo "terceros en discordia" y dijo: "No se dejen engañar con boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí, lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar, una locura tener que salir a aclarar esto".

Además, Coti dejó en claro que no hablará del tema en los medios: "No voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora, por favor no insistan, ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien".

coti romero, alexis quiroga.jpg Los ex participantes de Gran Hermano se separaron.

Julieta Poggio, ex Gran Hermano, indignada por las noticias que vinculan a su madre con su ex novio

La finalista de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, expresó su enojo ante la difusión de una noticia que la relacionaba sentimentalmente a su madre con su ex novio.