Con solo 8 episodios esta miniserie de Netflix te conquistará

“Una de las cuestiones más fundamentales de la humanidad, 'la muerte y el más allá'. El mayor deseo de Ziya, un joven estudiante de medicina aventurero , rebelde e ilusionado, es ser muy buen médico y curar muchas epidemias para las que la medicina no encuentra remedio”, señala la sinopsis oficial.

La crítica especializada no quedó del todo conforme con los resultados finales de esta adaptación. "Es ligeramente decepcionante que 'Criatura' no haya alcanzado las expectativas, pero es un trabajo digno sobre una historia tradicional, aunque se quede corta”, publicó Ready Steady Cut. "Aunque la calidad de la producción es buena, da la sensación de ser, más que una serie de televisión, una obra de teatro”, afirmó Heaven of Horror.

Criatura-3-700x450.jpg Esta miniserie turca es furor en Netflix.

Netflix: reparto de la miniserie “Criatura”

Taner Ölmez

Erkan Kolçak Köstendil

Engin Benli

ifanur Gül

Bülent akrak

Sema Çeyrekba

ehsuvar Akta

Ekremcan Arslanda

Durul Bazan

ennur Nogaylar

Netflix: tráiler de la miniserie “Criatura”