Charly García: la preocupación de los famosos por su salud

Durante una reciente aparición en el programa PH Podemos hablar, Nacha Guevara, actriz y cantante, compartió sus reflexiones sobre Charly García, y dijo que extraña al músico que era. La actriz hizo un contraste entre el artista audaz y creativo que todos conocieron y la imagen actual que percibe: "Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?” . Guevara también compartió sus impresiones sobre la última vez que lo vio, “cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!. Pero yo no quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera”.

Otras voces se han sumado a esta inquietud. Fabiana Cantilo, vieja amiga de Charly, manifestó que no puede ver al músico. "No me lo dejan ver, lo último que sé es que no camina pero no me lo dejan ver y ya dejé de insistir”, reveló la cantante en una entrevista en La Nación. "No sé si no me quieren. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly. Tiene la edad de León (Gieco) y León está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar”, añadió en la misma entrevista.