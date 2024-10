Charly García dijo presente en el primer show de Paul McCartney en Argentina

Durante el show que se enmarca en su gira Got Back Tour - y cuya segunda fecha tendrá lugar este domingo-, el cantautor interpretó canciones legendarias de The Beatles y Wings, y algunos lanzamientos recientes, como el sencillo que vio la luz en noviembre pasado: “Now and Then”.

“Camino al show de Paul McCartney” y “Band on the run!” se puede leer en algunos de los posteos compartidos en redes sociales que confirmaron la asistencia del cantante de “Promesas sobre el bidet”. Fuente: Teleshow, La Voz.

Charly García HOY | Camino al Show de Paul McCartney pic.twitter.com/ztSPun0pDu — Constant Concept | Charly García (@constat_concept) October 6, 2024

Los curiosos pedidos de Paul McCartney en el hotel

Como una de las estrellas más grandes de la historia de la música, McCartney es conocido por sus particulares solicitudes durante sus estadías en distintos países. En esta oportunidad, pidió una amplia variedad de productos vegetarianos. Entre los alimentos solicitados figuran 50 filetes de "pollo falso", 60 salchichas vegetarianas, hamburguesas veganas, tofu y arroz integral. Además, su lista incluye frutas de estación, verduras exóticas como el repollo chino y el Cavolo Nero, y una selección de leches vegetales como avena, soja, arroz, almendra y coco.

Las bebidas también tienen un lugar especial en su lista, con agua mineral italiana, té japonés, cervezas, vinos, licores y tequila. McCartney, quien disfruta de la música en todo momento, también solicitó un piano en su habitación, lo que ya es un clásico en sus visitas.

En su paso por Montevideo, el músico fue visto paseando en bicicleta, una de sus actividades preferidas cuando visita una nueva ciudad. En Buenos Aires, no sería sorpresa que repita esta experiencia, tal como lo hizo en su última visita en 2019, cuando fue visto recorriendo la Costanera antes de un show.

Con respecto a sus conciertos, el "Got Back Tour" que trae a Argentina incluye más de 30 canciones que abarcan las distintas etapas de su carrera. McCartney declaró emocionado: “Hey, Argentina! Estoy muy ansioso de volver a verlos con mi tour Got Back”. Se espera que el espectáculo haga vibrar a la audiencia con clásicos de The Beatles como "Hey Jude", "Live and Let Die", y "Let It Be", junto a nuevas sorpresas que solo una leyenda como McCartney puede ofrecer./Infobae.

