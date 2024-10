¡De no creer!: los insólitos pedidos de Paul McCartney en Argentina

En su paso por Montevideo, el músico fue visto paseando en bicicleta, una de sus actividades preferidas cuando visita una nueva ciudad. En Buenos Aires, no sería sorpresa que repita esta experiencia, tal como lo hizo en su última visita en 2019, cuando fue visto recorriendo la Costanera antes de un show.

Con respecto a sus conciertos, el "Got Back Tour" que trae a Argentina incluye más de 30 canciones que abarcan las distintas etapas de su carrera. McCartney declaró emocionado: “Hey, Argentina! Estoy muy ansioso de volver a verlos con mi tour Got Back”. Se espera que el espectáculo haga vibrar a la audiencia con clásicos de The Beatles como "Hey Jude", "Live and Let Die", y "Let It Be", junto a nuevas sorpresas que solo una leyenda como McCartney puede ofrecer./Infobae.