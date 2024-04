Cecilia Roth cruzó a Javier Milei por sus políticas culturales

"Cuando uno tiene problemas hay que estar atento, ayudarlo. No es que esté pidiendo ayuda, es que estoy pidiendo que tengamos conciencia del lugar que ocupamos en el mundo y que el español tiene que escucharse igual que otros idiomas", agregó la actriz.

833161-rot-20efe.jpeg Cecilia Roth recibió el Platino de Honor por su trayectoria.

"No siempre se escucha, en nuestro país el problema es grave porque no solamente no se escucha, sino que puede dejar de existir. Estemos atentos, resistamos y, como cuando era chica, convirtamos en verdad esa lucha, esa resistencia y esos sueños que tenemos por ese cine que hacemos", remarcó la artista desde el escenario.

El anuncio más reciente del Gobierno fue que se achicará la estructura del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con varios empleados suspendido hasta nuevo aviso. Se cerraron cuatro gerencias: Fomento, Fiscalización a la Industria Audiovisual, Exhibición y Audiencias, y Asuntos Internacionales e Institucionales