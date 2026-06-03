Brad Pitt cada vez más lejos de sus hijos: Maddox pidió que la justicia le saque el apellido de su padre

El quiebre definitivo dentro de una de las familias más famosas y codiciadas de Hollywood se oficializó esta semana en los tribunales estadounidenses. El hijo mayor de la expareja presentó toda la documentación legal para omitir definitivamente el apellido de Brad Pitt debido a motivos estrictamente personales , una decisión que aleja al actor de su entorno.

Maddox, el hijo mayor de la expareja que hoy tiene 24 años , presentó toda la documentación legal para omitir el apellido de su padre debido a motivos estrictamente personales. Con este trámite, el joven busca pasar a llamarse formalmente Maddox Chivan Jolie, dejando atrás el compuesto que lo acompañó desde su adopción.

El origen de este rechazo sistemático por parte de los jóvenes se remonta al año 2016, momento en que Angelina Jolie solicitó el divorcio definitivo. El detonante principal fue un grave altercado ocurrido a bordo de un vuelo privado, donde la actriz denunció que Brad Pitt la agredió física y verbalmente tanto a ella como a sus propios hijos . En esa oportunidad, los informes judiciales detallaron que el desencuentro más fuerte del actor fue justamente contra Maddox, quien en ese entonces tenía apenas 15 años.

A partir de ese quiebre, la relación del protagonista de Troya con sus hijos mayores se deterioró hasta el punto de considerarse prácticamente rota. Los jóvenes se posicionaron por completo del lado de la madre, colaborando activamente en sus proyectos cinematográficos y artísticos. De hecho, el joven de 24 años ya había quitado el "Pitt" de sus créditos profesionales en la película Couture, anticipando el paso legal que dio en la actualidad.

¿Qué otros hermanos ya se habían sacado el apellido paterno?

La polémica decisión del hermano mayor no es un hecho aislado, sino que sigue una tendencia iniciada por sus hermanas. El antecedente legal más fuerte lo asentó Shiloh, quien inmediatamente después de cumplir los 18 años contrató a su propio abogado para llamarse legalmente

Brad pitt y su hija.png La hija de Brad Pitt se quitó el apellido: ahora se llama Shiloh Jolie

, una acción que dejó "devastado" al actor de cine. El trámite en la Corte de Los Ángeles incluyó la publicación de un edicto en los diarios, tal como exige la legislación de California.

A este camino legal se sumaron los gestos públicos de Zahara y Vivienne. Zahara omitió el apellido de su padre de forma abierta al subir al escenario durante su graduación universitaria, mientras que la menor de 17 años, Vivienne, figuró únicamente como "Vivienne Jolie" en los folletos oficiales del musical de Broadway donde trabajó. De los seis hermanos, sólo los mellizos Knox y Pax mantienen por el momento la identidad paterna en sus documentos.

El doloroso panorama familiar parece no tener retorno para la estrella de cine. El actor ve cómo sus hijos eligen la independencia absoluta de su figura a medida que alcanzan la mayoría de edad. De esta manera, se cierra cualquier posibilidad de reconstruir el vínculo en el corto plazo.