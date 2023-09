WhatsApp Image 2023-09-26 at 5.40.48 PM.jpeg

En un comunicado reciente, Belinda expresó: “A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y deje de creer. Hoy, años después, decidí volver a creer. Creer en mí, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope. Belifans, esperen música MUY PRONTO”.

WhatsApp Image 2023-09-26 at 5.46.10 PM.jpeg Bizarrap se transformó en Bizapop: las especulaciones sobre su próxima colaboración

Sin embargo, en la red social “X” (ex Twitter), los usuarios se la juegan con el nombre de “Lali” como la estrella pop que está detrás del cambio enigmático del nombre de Bizarrap. Según el público en la red de Elon Musk, la primer session de pop de Biza no puede ser con otra estrella que no sea la referente pop argentina: Lali Espósito.

Aunque, si de fantasear se trata, algunos seguidores del productor incluso se dejaron llevar e imaginaron una session con Britney Spears. “Se imaginan que Bizarrap ahora es Bizapop porque grabó la session de la princesa del pop Britney Spears? Bueno ya déjenme soñar”, escribió una usuaria. Tini, Lola Índigo, Aitana, Emilia, Maria Becerra fueron otros de los nombres con los que dejaron llevar su imaginación los seguidores del productor musical.

Bizarrap fue recientemente nominado a los Grammy Latino 2023, donde se destaca con seis nominaciones en diferentes categorías. La gala se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, España. Este joven talentoso de Ramos Mejía, sin dudas, se consolidó como uno de los productores más destacados en la escena musical actual./Infobae y TN