Bizarrap lanzó un nuevo tema con Arcángel: BZRP Sessions #54

Varios guiños futboleros

En la canción, el puertorriqueño Arcángel, canta varias líneas que mencionan: "Este flow legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha", y luego agrega más adelante: "Quieren verme hacerme fracasar/llevan años tratando pero eso no va a pasar/ Me junté con el Biza Biza/ combinación de Dybala con Leo/ la competencia la palto y como el Dibu por el bicho me paso el trofeo".