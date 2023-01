Shakira lanzó su nuevo tema con Bizarrap: durísima contra Piqué

Shakira sigue lanzando temas que causan furor. Mientras en las noticias se hablaba de la ruptura con Gerard Piqué , su carrera musical seguía creciendo y sacó Te felicito junto a Rauw Alejandro, Monotonía con Ozuna y Don’t you worry con Black Eyed Peas y David Guetta. Este miércoles salió su nuevo hit con Bizarrap , en el que apunta contra su ex con todo.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te salpique”, dice el nuevo tema.