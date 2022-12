Shakira y Antonio de La Rúa, ¿juntos de nuevo?

Luego de muchos años juntos (más de una década), Shakira y Antonio de la Rúa - hijo del fallecido expresidente, Fernando de la Rúa- terminaron . No mucho tiempo después, la cantante colombiana comenzó una nueva relación con Gerard Piqué , y el resto, es historia contada.

Tras la separación de Shakira, no fueron pocos los que se dieron vuelta a mirar a la artista. Incluso, varios no pudieron ni siquiera disimular su interés en la cantante. Así, se la relacionó con Chris Evans, Henry Cavill e incluso con su entrenador de surf. Sin embargo, ella se limitó a decir una y otra vez que su prioridad en estos momentos son sus hijos y que la situación que le toca atravesar no es nada fácil.