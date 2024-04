Billie Eilish sorprendió al hablar de su sexualidad y su salud mental 

Desde su ascenso meteórico con su álbum debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", hasta su próximo proyecto "Hit Me Hard and Soft", Eilish mantuvo su autenticidad incluso se animó a abordar temas muy movilizantes desde la música. En una entrevista en exclusiva para la revista Rolling Stone, Eilish reveló que su próximo álbum es una expresión sincera de sí misma, reflejando su juventud y sus experiencias personales. "Siento que este álbum soy yo. No es un personaje. Es como la versión mía de 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. Se siente como mi juventud y quién era de niña", dijo.