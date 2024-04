Entre las frases destacadas se encuentran "Do you know how to bend?" (¿sabés como agacharte?) y "Did I cross the line?" (¿crucé la línea?), junto con la misteriosa "She's the headlights I'm the deer" (Ella es la luz alta, yo soy el venado). Estos mensajes enigmáticos han avivado las expectativas sobre un posible nuevo álbum de Eilish, especialmente tras su reciente éxito con la canción "What Was I Made For?".

image.png Billie Eilish sorprende al convertir a todos sus seguidores en "mejores amigos"

Las expectativas musicales para este 2024

La expectativa sobre un nuevo disco de Billie Eilish se une a la lista de lanzamientos más esperados del año en el ámbito pop. Artistas como Dua Lipa, Taylor Swift y Beyoncé también están generando anticipación con sus próximos trabajos musicales.

Por el momento, la cantante no ha confirmado ni negado estas especulaciones, y mantiene a sus seguidores en vilo. Sin embargo, su actividad en redes sociales y los indicios dispersos sugieren que música nueva podría estar en camino.

En palabras de la propia Eilish: "Mi álbum está masterizado", una declaración que ha dejado a sus seguidores ansiosos por descubrir qué sorpresas les tiene preparadas la talentosa artista del pop./Infobae.