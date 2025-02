Bianca Censori y el escándalo en los Premios Grammy 2025: el "no vestido" que la dejó fuera

Bianca Censori y el escándalo en los Grammy 2025: el "no vestido" que la dejó fuera

No es la primera vez que los looks de Bianca Censori generan debate. Desde que se hizo pública su relación con West en 2022, sus elecciones de vestuario han sido objeto de críticas y comparaciones con la ex esposa del rapero, Kim Kardashian. Sin embargo, la presentación en los Grammy 2025 superó cualquier antecedente. Vestida solo con una prenda translúcida y tacones, Censori impactó al público y a los organizadores. El impactante atuendo generó un revuelo inmediato y llevó a las autoridades del evento a pedirle que abandonara el recinto.