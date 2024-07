Barby Franco no se guardó nada y apuntó contra Mirtha Legrand: ¿qué sucedió?

Recientemente, mientras era entrevistada en el programa "Intrusos", Barby Franco no se guardó nada y mostró su enojo con Mirtha Legrand . Es importante recordar que hace unas semanas, la diva de la televisión invitó a su pareja Fernando Burlando a la mesa más famosa, donde compartió espacio con su ex pareja, Mariana Brey .

Embed - "¿Reconoce ese cuerpito, doctor?" La pregunta letal de Mirtha a Burlando cuando Brey mostró su look

Hasta hace poco, la actual pareja de Burlando no se había manifestado públicamente, pero recientemente, decidió hacerlo en el móvil del ciclo de Florencia de la V. "La periodista y la señora un poco desubicadas. Ponete un poquito del lado mío, con una bebé… no. Él reubicado, recaballero, pero la señora y la periodista, no. Al pedo, ya está. No hablé con Fernando, hoy en día priorizamos mucho la familia, ya está, boludeces no", dijo.