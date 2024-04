Barbie Muriel dio detalles impactantes sobre su romance con Jorge Rojas: "Nunca fue aprobado por mi familia"

Barbie Muriel dio detalles impactantes sobre su relación con Jorge Rojas Nunca fue aprobado por mi familia.jpg Barbie Muriel dio detalles impactantes sobre su relación con Jorge Rojas: "Nunca fue aprobado por mi familia"

¿Es poliamor?: los detalles sorprendentes detrás de este romance

El romance, que se inició cuando Muriel tenía apenas 18 años y Jorge Rojas 33, desafiaba convenciones sociales y familiares. "Empezamos a encontrarnos más seguido y en aquel tiempo era 'que bueno verte'. Era una cotidianidad porque yo era bailarina de folklore y nos encontrábamos en peñas o festivales que se hacían. La diferencia de edad siempre fue importante. Nunca fue aprobado por mi familia", admitió la modelo. "Él tenía una fecha en Gran Rex y a las doce era mi cumpleaños de 18". Cuando terminó el show me preguntó si me podía dar mi regalo de cumpleaños, le dije que sí y me dio un beso", aseguró sobre cómo se dio el primer beso en esta relación que duró más de 20 años.