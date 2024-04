Fuertísimo posteo de la mendocina que sería la amante de Jorge Rojas: “Perder a un hijo es el dolor más grande”

Desde que Barbie Muriel publicó en su perfil de Instagram que, producto del romance con el excantante de Los Nocheros, tuvo un embarazo que lamentablemente perdió, la polémica sólo ha ido en escala. “(El) 12/04 no es sólo la conmemoración de su transición sino también la llegada de su rayo de Sol a nuestros corazones que han aprendido a aceptar, amar y perdonar pese a que perder a un hijo es el dolor más grande que un ser puede sentir, es un tránsito tan difícil y un proceso complejo para aprender ”, publicó durante el fin de semana Barbie en su perfil de Instagram junto a fotos y videos de varios momentos compartidos con el cantante.

Rojas no tuvo más opción que romper el silencio y lo hizo con un polémico descargo. “Esto pertenece una vez más al complejo universo de las relaciones humanas, transitamos el camino de la vida en contacto con otros individuos y de ahí resultan las historias”, comenzó diciendo el ex Nochero. “Esta en particular lleva mucho tiempo, pasó por muchos estados, fue apasionada, divertida, complicada y hoy dolorosamente triste. Tuvo un principio, un camino y un final, atravesó cambios profundos en cada ser, por momentos éramos cercanos y en otros perfectos desconocidos”, justificó Jorge.