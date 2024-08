"Avenida Brasil": así luce hoy Adriana Esteves, actriz que interpretó a Carminha Moreira

Adriana Esteves.jpg "Avenida Brasil": Adriana Esteves en la actualidad

Te puede interesar: Teletubbies: así luce hoy la actriz que interpretó a la "bebé sol"

Luego del gran éxito cosechado en la producción, la carrera de Esteves no paró y siguió siendo parte de la pantalla chica y grande. Pese a no participar en ningún trabajo desde hace algunos años, hoy en día disfruta de sus días junto a su familia. Con respecto a sus redes sociales, no es activa y se mantiene alejada de la exposición mediática. / Wikipedia