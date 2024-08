Teletubbies: así luce hoy la actriz que interpretó a la "bebé sol".

Streaming Final de la segunda temporada de "House of the Dragon": dónde ver la serie completa

En esa época, en la que no había plataformas digitales ni otros canales más que los del cable, el programa se aventuró en la difícil tarea de atrapar la atención de niños de pocos meses, cosa muy difícil de lograr, ya que ellos suelen dispersarse fácilmente. Por eso, cada entrega tenía solo 20 minutos de duración y estaba repleta de canciones, de voces a media lengua, de saltos y bailes de los personajes, junto a un paisaje de flores y muchos colores.

7YREYYCBH5C73EOXSKAJ2Q65QE.webp

Cuando el programa terminó, en el 2001, el contrato con la familia Smith concluyó y no se supo nada más de la niña hasta el 2019, cuando Jess cumplió 24 años. Durante todo ese tiempo, ella ocultó su pasado y su actuación en la popular serie. Pero un día, a través de sus redes sociales (en las que ahora cuenta con 12 mil seguidores) decidió contar que ella era la nena que se reía a carcajadas con Tinky Winky, Laa Laa, Po y Dipsy. De esta manera, se pudo reconciliar con parte de su primera infancia, y confesó que “no lo había dicho nunca por temor a que la cargaran”, según publica TeleShow.

Me escondí mucho tiempo, pero mis compañeros y amigos de la universidad me alentaron a contarlo. He ganado mucha confianza y ya puedo revelarlo: yo soy el Sol de Los Teletubbies ”, escribió en ese momento la todavía adolescente en su cuenta de Facebook. Fue en la universidad cuando se lo contó a sus compañeros y ellos la alentaron a que lo hiciera público. “Antes solía ocultarlo, pero ahora todo el mundo dice que puede ver la semejanza que existe entre mi cara y la del bebé de la serie”, aseguró.

Por estos días, la joven, de 28 años, es una mujer que practica danzas en Nueva Zelanda, está en pareja con su novio de toda la vida, Ricky Latham, con quien tuvo a su primera hija en enero pasado. La pequeña de llama Poppy y en sus publicaciones en Instagram se puede apreciar una de sus actividades favoritas con su madre: se sientan en el sillón del living a mirar los Teletubbies. Lo más gracioso, cuenta Jess, es cuando la nena se ríe y aplaude al verla aparecer en tevé. Con una sonrisa idéntica, Poppy se divierte con la serie que a Jess le llevó casi toda la vida confesar su participación y con la que atrapó a otros niños de su edad. Ahora es a su propia hija a la que consiguió enamorar con sus grandes ojos azules, su mirada brillante y su risa eternizada en la pantalla.