Así fue el tenso cruce entre La Bomba Tucumana y Brian Lanzelotta que dejó en shock al Cantando 2024

Inmediatamente y con gestos de incomodidad, Gladys comenzó: "Tuve una gentileza con Brian en el pasado, porque era un colega. Lo querían linchar en mi provincia porque había hecho una broma , yo lo entendí y puse la cara por él, lo defendí y eso me unió a él". Posteriormente, agregó: “Después un día tuvimos un cruce que la verdad fue violento y bastante feo . Hace ocho años... No sé si él se habrá quedado con esas cosas porque el otro día de la nada votó a Tyago…”.

Ante esto, Lanzelotta respondió: Si vamos a contar las cosas, yo tampoco voy a hablar mal, pero vamos a decir las cosas claras. Yo no te había pedido que vos hagas eso y a mí no me echaron de Tucumán. Así y todo, se lo agradecí y yo no me burlé de nadie, fue un músico mío..."

Luego, todo creció cuando recordó un episodio: "El enojo es porque en una pelea que ella tenía con Marcela Baños, a mí me preguntaron a quién prefería y yo dije que tenía vínculo con Marcela y que a ella la había visto una sola vez que tuvo la atención conmigo. De ahí ella llamó en vivo al programa y se enojó conmigo porque dijo que yo era un desagradecido. Fue eso, y después escaló a la violencia, que están los videos, y yo dije acá no retomo ningún vínculo”. / Infobae