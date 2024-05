Antonio Gasalla internado de urgencia: su estado de salud es crítico

Antonio Gasalla , uno de los humoristas más queridos y emblemáticos de la Argentina, fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi . “Está muy grave”, afirmaron fuentes cercanas a Gasalla en declaraciones a TN Show. Carlos Monti, periodista de espectáculos, agregó en su programa Entrometidos: “La situación no es buena, hay preocupación porque su estado es crítico”.

Carlos Gasalla, hermano del humorista, también brindó detalles sobre el estado de salud de Antonio en una entrevista con Intrusos (América TV). “A mí me reconoce, a mi mujer también. Mis hijos lo visitan y él no los reconoce. La familia estuvo, en principio, muy angustiada porque se sufre viendo cómo está Antonio”, confesó Carlos, visiblemente afectado por la situación.

Un legado en el teatro

En un contexto en el que la salud de Gasalla se encuentra en estado crítico, su legado artístico sigue vigente. Recientemente, se estrenó una nueva versión teatral de "Esperando la Carroza", obra de Jacobo Langsner que llevó al cine Alejandro Doria. En esta nueva puesta en escena, el icónico personaje de Mamá Cora, originalmente interpretado por Gasalla, es llevado adelante por Campi, acompañado por un destacado elenco que incluye a Paola Barrientos, Valeria Lois, Pablo Rago, Ana Katz, Sebastián Presta y Mariano Torre.

Carlos Gasalla asistió al estreno de esta obra y compartió sus impresiones sobre la misma: “La obra me pareció muy buena. Es muy difícil de resolver por los distintos escenarios que tiene y lo han resuelto desde la escenografía muy bien y me pareció que el elenco es muy bueno”. Además, al ser consultado sobre lo que podría haber opinado su hermano, comentó: “Estoy seguro que no podría ni siquiera imaginarme lo que podría decir. Antonio era muy particular”./Ciudad.