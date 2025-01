Antonio Aracre y Pablo Duggan: el tenso cruce que sacudió a C5N.

"Agradezco a Nicolás Bocache y a las autoridades de C5N por la enorme oportunidad que me dieron para debatir las ideas de la libertad en su casa. Entiendo que eso pueda generar intercambios acalorados, pero cuando el conductor se corre de su rol y me falta el respeto, no hay más nada para hacer allí", posteó en X .

Ante esto, Pablo Duggan respondió con firmeza: "¡No, no, no, Antonio! ¿Cómo me vas a decir a mí que estoy denunciando que, por culpa de Milei, este año le van a bajar los sueldos a la gente, que yo estoy proponiendo que bajen los sueldos? ¡Yo entiendo que vos quieras tergiversar todo, pero tené un límite! A mí no me vas a decir que yo quiero que bajen los sueldos, porque me voy a calentar, no me hagas calentar, te lo pido, por favor!"

Una discusión que no encontró reconciliación

Aracre intentó retomar el diálogo: "Pero Pablo, es una ecuación económica..."

Sin embargo, Duggan lo interrumpió nuevamente: "¡No me vuelvas a repetir en la cara que yo quiero bajar los sueldos de la gente, porque me rompe soberanamente lo que ya sabés que no!"

Finalmente, Aracre cerró su participación en el programa reiterando su postura, pero Duggan lanzó su última intervención: "¡Acá no hay chicana berreta! ¡Hay que respetar a los compañeros, Antonio!"

Las razones tras la renuncia

Horas después, Aracre anunció su renuncia al canal con un mensaje donde expresó su descontento con el trato recibido y pidió disculpas por los inconvenientes que su salida pudiera haber causado.